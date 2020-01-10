نقولا: لتقديم اقتراح قانون يلزم الصيارفة احترام سعر صرف الدولار المتبع في المصرف المركزي

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دعا النائب السابق نبيل نقولا، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي النواب الى "تقديم اقتراح قانون يلزم الصيارفة احترام سعر صرف الدولار المتّبع في المصرف المركزيّ"، مشددا على أنه "من غير المقبول أن يكون هناك سعران للدولار ممّا يشجّع البعض على المتاجرة بالدولار، وسحبه من البنك، وصرفه في الخارج، وممّا يؤثّر على العملة الوطنيّة".



وسأل نقولا رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هل لنا أن نعرف لماذا يتمّ تأخير عرض موازنة 2020 على الهيئة العامّة؟ هل السبب غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري؟ ما العمل إذًا ؟ أنترك الوطن بدون موازنة ونذهب إلى الصرف كما في الماضي على أساس الإثني عشريّة مع كلّ ما يترتّب من محاذير؟".