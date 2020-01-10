مكتب عازار يوضح: مشروع كاستيل ماري هو شركة مساهمة ومملوكة من عدة شركاء

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

“ورد في كلام للاعلامي الذي نحترم إدمون ساسين على شاشة “LBCI” ضمن حديثه عن الاعتداء على الاملاك البحرية ان “مشروع كاستيل ماري المملوك من النائب روجيه عازار من أبرز المعتدين على الاملاك البحرية…”

لذلك نود توضيح الآتي:

أولاً: ان مشروع كاستيل ماري هو شركة مساهمة ومملوكة من عدة شركاء

ثانياً: ان مشروع كاستيل ماري مبني على عقار تملكه الشركة ولديه كل التراخيص القانونية اللازمة ومن بينها رخصة الانشاءات والاسكان

ثالثاً: ان المشروع يستخدم باحة من الاملاك البحرية الملاصقة له بموجب تراخيص من وزارة الاشغال وملتزم بكل ما هو وارد بقانون تسوية الاملاك البحرية ودفع الكاستيل ماري كل المتوجبات عليه للدولة حتى العام 2018.

اخيرا ان النائب عازار تحت القانون و الشركة مستعدة أن تضع كل الاوراق والتراخيص بين يدي الاعلاميين الكرام لتبيان الحقيقة كاملة.. فاقتضى التوضيح”.