لقاء بين وزيرة الطاقة واصحاب محطات المحروقات... ماذا دار خلاله؟

A + A -

بحثت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني في مكتبها مع نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس يرافقه رئيس مجموعة "بركس بتروليوم" جورج البركس وجرى البحث في الحلول القابلة للتنفيذ لحل مشكلة البنزين والمازوت الناتجة عن تقلبات سعر صرف الدولار وارتفاع سعره، لتفادي أي بلبلة في القطاع وانعكاساتها السلبية على المواطن اللبناني."



وشدد النقيب على أن "مطلب اصحاب المحطات هو وضع حد نهائي للخسائر التي يتكبدوها في مادتي البنزين والمازوت وان أي حل يجب ان يتركز على اعادة جعالة البنزين للمحطات على ما كانت عليه سابقا" أي 1900 ليرة وتسليم المحروقات من بنزين ومازوت للمحطات من قبل الشركات المستوردة بالليرة اللبنانية فقط."



وأشار أصحاب المحطات الى أنه سيصار الى الاجتماع مجددا مع الوزيرة بستاني قبل يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة هذا الموضوع.