قوى الأمن الداخلي تنبه، وتعمّم هذه الصورة!

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عممت قوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختصصورة المطلوب ح. ب. (مواليد 1985، لبناني) الذي أقدم بتاريخ 04/01/2020 على سرقة شيكات مصرفية " chèques bancaires" عددها 15 شيكاً، قيمة كل منها يتراوح ما بين 85 و 350 ألف دولار أميركي.

لـذلك، تنبّه هذه المديرية العامة المواطنين من استلام هذه الشيكات من الشخص المذكور أو التعامل بها والوقوع ضحية عمل احتيالي، وتطلب من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمفرزة بيروت القضائية على الرقم: 810170/01-810171/01، للإدلاء بما لديهم، علماً بأن كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان وفقاً للقانون.