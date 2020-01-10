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النائب ادكار طرابلسي توجّه بالتهنئة للمركز التربوي للبحوث والانماء على اطلاقه ورشة تطوير مناهج التعليم العام: ثورة تعليمية حقيقية

10
JANUARY
2020
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توجّه النائب الدكتور ادكار طرابلسي بالتهنئة للمركز التربوي للبحوث والانماء على اطلاقه ورشة تطوير مناهج التعليم العام والتي سيتم وضعها قيد التطبيق في المدارس خلال اربعة سنوات. 
 
وتقدّم النائب طرابلسي بالشكر والتقدير لادارة المركز التربوي لتبنّيها اقتراحه لقانون يطالب فيه بادخال بعض التعديلات التي تتضمن مقتطفات ضرورية من مواد التعليم المهني ومواد تطبيقية اخرى ضمن مناهج التعليم  في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي والذي  في حال تحقيقه يمكن ان يُشكّل ثورة تعليمية حقيقية تساعد الطالب على اكتشاف المهن والحرف التي تناسبه وتهيئه للدخول الى سوق العمل.
 
وامل النائب طرابلسي ان يُصار الى اقرار اقتراح القانون المذكور الذي سبق وان تقدم  به الى مجلس النواب خلال العام الجاري مما يشكل دعامة تشريعية للمركز التربوي في سعيه لتطوير المناهج التربوية بعد آخر تحديث كان المركز قد أجراه منذ ١٩٩٧.
 
 
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