living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

10
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر وما فوق، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

 

الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجياً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول يوم الأحد إلى متقلب.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع امطار محلية خفيفة في الفترة الصباحية، خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم. يتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر وما فوق، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

 

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1300 متر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 7 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:17 درجة.

- الضغط الجوي:763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,43 ساعة غروب الشمس:16,49

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout