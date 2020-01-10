كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر وما فوق، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجياً يوم الجمعة على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول يوم الأحد إلى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بالاجمال دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع امطار محلية خفيفة في الفترة الصباحية، خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم. يتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1100 متر وما فوق، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، يتحول بعد الظهر إلى غائم مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 1300 متر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 7 درجات.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: سيء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

- حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:17 درجة.

- الضغط الجوي:763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06,43 ساعة غروب الشمس:16,49