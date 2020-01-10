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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020

10
JANUARY
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر مصرفية إنّ الضغط المستمرّ على الدولار رغم عدم تخطيه حدود التأثير على سعرالصرف الـ 10% منذ مطلع العام ناجمة كما الضغط الذي سبقها عن سحوبات بالليرة اللبنانية يتمّ تحويلها كمدّخرات الى الدولار تحت تأثير القلق من الوضع في المنطقة هذه المرة وليست نتيجة أسباب طلب اقتصادي، وتوقعت تراجعها مع التهدئة التي أعقبت التصعيد.

كواليس

قالت مصادر أمنية في كيان الاحتلال لمواقع عبرية متخصّصة بالشؤون العسكرية والأمنية انّ ماجرى بين واشنطن وطهران تسبّب بقلق شديد لتل أبيب، فإنْ كان ماجرى غير منسّق فهو علامة انكسار الهيبة الأميركية سينعكس حكماً على المواجهة المفتوحة مع طهران، وإنْ كان منسّقاً فستدفع ثمنه تل أبيب ويكون بداية تغيرات على حسابها.

 

اللواء

همس

تكاد معطيات مسؤول كبير، لا تشجعه للعودة إلى المسرح، بانتظار مرحلة جديدة..

غمز

تقرر سحب نقطة خلافية من التداول، بسرعة، منعاً لإرباكات، لا جدوى منها في هذه المرحلة..

لغز

أدرجت ممانعة جهة سياسية بكشف أسماء مرشحيها، بأنه إجراء احتياطي، للضغط من جهة، وحماية وضعها الداخلي بالأساس.

 

الجمهورية

هددت شخصية بكشف المستور على هامش السعي الى تأليف الحكومة العتيدة بعدما تبخرت وعود تلقتها من مرجع رسمي.

بين اللغط الذي رافق الحديث عن إلغاء زيارة كان سيقوم بها رئيس حركة حزبية غير لبنانية الى بيروت أن أيا من المعنيين لم يتقدم بطلب لزيارة لبنان.

إقتربت الاجهزة المختصة من تحديد الجهة التي لجأت الى بث أخبار وشائعات تطاول شخصية إقتصادية من خلال فبركة تصريحات منسوبة الى كبار المسؤولين.

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