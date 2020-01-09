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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



على طريق الحكومة ضباب كثيف، لكن انقشاع الرؤية حتمي.



الضباب كثيف بفعل المواقف المتضاربة، والمطالب المتناقضة، ولأن الوضع في المنطقة غير جيد على الاطلاق، كما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم.



أما انقشاع الرؤية فحتمي، لأن الوضع في لبنان يتدحرج من سيء إلى أسوأ، علما أن الحل يتطلب حكومة، كان من المفترض ان يستفاد من التجارب السابقة لتشكل في خمسة عشر يوما، والكلام أيضا لبري.



وفي المسافة الزمنية الفاصلة بين انعدام الرؤية وانقشاعها، عاد بري إلى الحديث عن حكومة تكنوسياسية، رافضا تصوير الاحزاب والحزبيين وكأنهم "بعبع"، ومستغربا تغيير الأعراف، في موازاة تأكيد لحزب الله من بكركي بأن السعي الجدي للوصول الى توافق على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مستمر، مع التشديد على أن استبدال بعض الأسماء لاعتبارات سياسية لم يحصل.



أما التيار الوطني الحر، فنفت مصادره عبر الـ OTV صحة المعلومات المنشورة عن أنه تراجع عن تأييد حكومة الجديرين لمصلحة حكومة سياسيين. ورأت مصادر التيار أن مجرد طرح الموضوع إعلاميا من شأنه زيادة القلق لدى الناس، و الضغط‏ على الوضعين الاقتصادي والمالي، معتبرة أن من الأفضل المضي في أسرع وقت ممكن في تشكيل حكومة من أهل الجدارة، تحظى بثقة مجلس النواب ويرضى عنها اللبنانيون وتقنع ببرنامجها المجتمعين العربي والدولي... لكن البداية من التقنين والمازوت.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



تكثر مسميات الحكومة العتيدة حكومة إختصاصيين تكنوقراط وتكنوسياسية ومؤخرا حكومة لم الشمل، كل ذلك من دون ان تبصر أي صيغة النور بعد ثلاثة اسابيع على تكليف حسان دياب تأليف الحكومة، أين العقدة ولماذا يتنازع اركان الفريق الواحد على حكومة لا تضم سواهم ألا تستوجب أزمات البلد وضع منطق المحاصصة جانبا والاسراع بتأليف حكومة تنال ثقة اللبنانيين وتنقذ البلاد والعباد..



على وقع المسار الحكومي المأزوم برز كلام الرئيس بري مع الاعلاميين مؤكدا رفضه حكومة سياسية نافيا كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة حسان دياب قائلا قدمت له كل الدعم والمؤازرة.



بالتوازي أعلن تكتل لبنان القوي أنه مع حكومة اختصاصيين في وقت نأت كتلة الوفاء للمقاومة ببيانها عن إطلاق تسمية للحكومة، واكتفت بالتركيز على حكومة تولي عنايتها الفائقة لتصحيح الاوضاع المالية والمعيشية والاقتصادية.

مواقف يستخلص منها ان الحكومة الموعودة ليست بقريبة، وفيما التخبط بين المصارف والمودعين يعنون يوميات القطاع المصرفي رأى إتحاد موظفي المصارف أن حكومة إختصاصيين بداية حل ازمة القطاع المصرفي..



وإلى أزمة المصارف وتقييد السحوبات يعيش اللبنانييون تحت وطأة أزمات متلاحقة وصلت أخيرا الى انقطاع الكهرباء الذي لف مختلف المناطق عزته الوزيرة ندى بستاني الى التأخر في فتح الاعتمادات لاسباب عدة لكنها أردفت ان اليومين المقبلين سيشهدان تقنينا قاسيا.



إذا عجلة التأليف الحكومي عادت الى مربع الإنتظار بعد توسع دائرة المطالبة بحكومة جامعة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"



دفعة أولى على الحساب سددتها إيران إلى الولايات المتحدة إنطلاقا من قاعدة عين الأسد.



رغم كل المحاولات البائسة للتخفيف من وهج الضربة فإن هذه الصفعة صدعت من دون أدنى شك - الهيبة الأميركية وأصابت جبروت الجيش الذي لم يتلق ضربة صاروخية علنية بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية.



الإنتقام الأولي لدم قاسم سليماني ورفاقه أنجزته ايران لكن الرد الأساسي يكون بدفع الولايات المتحدة إلى الإنسحاب من المنطقة.



وتأسيسا على هذه القاعدة هدد الحرس الثوري مجددا بانتقام أقسى قريبا جدا.

في الضفة المقابلة استوعب دونالد ترامب الضربة الأولى وتراجع عن التهديد بإستخدام القوة العسكرية في الرد على الرد قائلا أن الولايات المتحدة تسعى إلى السلام مع كل من يرغب في تحقيقه وداعيا إلى التعاون على أولويات كمحاربة داعش.



مغامرات وسياسات ترامب وآخرها تجاه ايران أستدرجت خطوات احتجاجية داخلية على المستويين الشعبي والتشريعي.



فعلى المستوى الشعبي برزت دعوات إلى مئة وثمانين وقفة إحتجاجية في المدن الأميركية اليوم.



وعلى المستوى التشريعي يصوت مجلس النواب مساء على مشروع يحد من قدرة الرئيس الأميركي على التحرك عسكريا ضد ايران.



أما وسائل الأعلام الأميركية فقد أكدت أن سياسة ترامب سيكون من نتائجها إنسحاب بعض أو جميع القوات الأميركية من المنطقة وهو نصر استراتيجي آخر لطهران على حد ما كتبت كبريات الصحف الأميركية.



المشهد الاقليمي يلقي بأثقاله على لبنان الذي يئن أصلا تحت وطأة الهموم السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.



في السياسة سأل الرئيس نبيه بري اليوم عن التأخير في تشكيل الحكومة والغاية من طرح قواعد جديدة مخالفة للأعراف تشكيلا.



وإذ نفى رئيس المجلس كل ما يشاع عن عدم حماسته لحكومة برئاسة حسان دياب لفت الى انه قدم كل الدعم والمؤازرة له، وكشف أن حركة امل لم تقدم حتى الآن أسماء مرشحيها للوزارة معلنا أن ما طرحه وإقترحه هو نفسه منذ ترشيح الرئيس سعد الحريري مرورا بمحمد الصفدي وبهيج طبارة وسمير الخطيب لم يتغير مع دياب أي حكومة تكنوسياسية مشددا على رفض حكومة سياسية صرف.



وردا على سؤال حول إمكانية عدم تجاوب الحريري مع الدعوة إلى تصريف الأعمال قال الرئيس بري (مش على خاطره تصريف الأعمال واجب دستوري يجب القيام به.



من جانبه شدد حزب الله - الذي زار وفد منه بكركي اليوم - على ضرورة الوصول إلى توافق على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.



في الشأن المالي أنفلت الدولار الأميركي صعودا ليلامس اليوم 2400 ليرة فيما يعيش اللبنانيون غيابا شبه كامل للتيار الكهربائي ويواجهون أزمة غاز منزلي تضاف إلى عشرات الأزمات المعيشية.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



هل تصمد سلحفاة دياب أمام أرنب بري؟ سلحفاة الرئيس المكلف انطلقت منذ عشرين يوما، وأكثر من مرة كادت تصل بحيث ان التشكيلة كانت في جيب. أكثر مرة كان اليقين أقوى من الشك حين انعقد اجتماع الساعات الست بينه وبين الوزير جبران باسيل لتبدأ عملية "الروتوش" على التشكيلة.



جاء التعثر الأبرز من خلال معيار استبعاد من يحمل صفة وزير سابق، فطار دميانوس قطار وزياد بارود، علما ان حسان دياب دياب يحمل أيضا صفة وزير سابق. تراجعت الحكومة مربعات عدة. جاء اغتيال الجنرال قاسم سليماني فاختلطت أوراق اللعبة . طرح موضوع حكومة " لم الشمل " ولكن من دون طرح كيفية الوصول إليها.



بدأت الأنظار تتجه إلى عين التينة حيث الرئيس بري ميال الى حكومة حدها الأدنى تكنو- سياسية ، فهل بهذا الطرح يكون أرنب الرئيس بري مختلفا عن سلحفاة الرئيس حسان دياب.



الرئيس المكلف صامت، ورئيس حكومة تصريف الأعمال لا يعلق، وهو موجود في العاصمة الفرنسية. التيار الوطني الحر على موقفه، وهو اضطر إلى إصدار توضيح يقول فيه: "لا صحة أبدا للمعلومات المنشورة عن أن التيار الوطني الحر تراجع عن تأييده تشكيل حكومة من الاشخاص الجديرين لصالح حكومة سياسيين. ويرى التيار ان مجرد طرح الموضوع اعلاميا من شأنه زيادة القلق لدى الناس، وعليه من الأفضل المضي باسرع وقت في تشكيل حكومة من أهل الجدارة.



هكذا بين حكومة الإختصاصيين التي يريدها الرئيس المكلف، وحكومة " أهل الجدارة " التي يريدها التيار الوطني الحر ... وحكومة " التكنو- سياسية "التي يريدها الرئيس بري، أين يقف حزب الله المنهمك في الملف الإقليمي؟ كتلة الوفاء للمقاومة تحاشت تقديم توصيف للحكومة التي يريدها حزب الله ، فاكتفت بالمطالبة بحكومة "تنهض بمسؤولية إدارة شؤون البلاد وحماية مصالح اللبنانيين".



تعددت التسميات والتعثر واحد. لا حكومة هذا الأسبوع فيما المواطن يكتوي بدولار الصيارفة، حتى ان دولار السوق الحرة في مطار بيروت، الذي يفترض ان يلتزم التسعيرة الرسمية، تم التداول فيه ب 1950 ليرة، وهو الإرتفاع الثاني بعد الإرتفاع الأول حيث قفز إلى 1750 ليرة. ولا يكتوي اللبناني من دولار الصيارفة وحسب،، بل من التقنين القاسي للكهرباء ومن النقص في مادة المازوت حيث كشفت وزيرة الطاقة ان الشركات لديها " ستوك " لكنها لا تسلم المحطات. فهل يصل الأمر إلى تحرير سوق المازوت في مواجهة تحكم الشركات، والضرب على وجع الناس من خلال حجز الستوك؟





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



لمن لم يفهم رسالة عين الاسد بعد، كان بعض شرحها العسكري وما هو ابعد، من قبل قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية الجنرال أمير علي حاجي زادة..



نعرف ماذا استهدفنا، ولو اردنا المزيد لاصبنا، قال الجنرال حاجي زادة..

وبعد شرح تفصيلي للعملية وتأكيده كذب دونالد ترامب عندما نفى وقوع خسائر بشرية، اعتبر حاجي زادة أن اغتيال الفريق قاسم سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته الولايات المتحدة.



عملية استهداف قاعدة عين الأسد الاميركية تختلف عن العمليات السابقة، كان بامكاننا أن نستهدف مقرات استقرار القوات الاميركية، لكنها لم تكن هدفنا بحد ذاتها قال قائد القوة الصاروخية في الحرس الثوري، مضيفا: كنا نتوقع ردا اميركيا ، لكن لم تطلق رصاصة أميركية واحدة ضد الاهداف الايرانية، والخلاصة أن مرحلة اضرب واهرب قد انتهت..



وما لم ينته بعد هو الرد على دماء الشهداء القادة، والنتيجة التي لا يقبل دونها، هي خروج القوات الاميركية من المنطقة..



اما وفق المنطق الاميركي فان دونالد ترامب شخص غير سوي، يأخذ بلاده والعالم الى المجهول، بحسب الشعب الاميركي ومحللين نفسيين وسياسيين ، اما بحسب رئيسة مجلس النواب ناننسي بيلوتسي فلا اعتقاد أن ادارة ترامب جعلت اميركا أكثر امنا باغتيال الجنرال سليماني.. وفي محاولة للحد من التدهور يذهب الكونغرس للتصويت على قرار يمنع ترامب من خوض حرب ضد ايران ..



اما مخاض الانسحاب الحتمي للقوات الاميركية من العراق والمنطقة فيستشرفه الصهاينة عويلا وسيناريوهات مرعبة. موقع المونيتور الصهيوني نقل عن مسؤول امني كبير قوله ان الكيان العبري سيبقى بمفرده في هذا التوقيت الاكثر حساسية، ولا يوجد سيناريو اسوأ من هذا السيناريو بالنسبة للامن القومي الاسرائيلي..



في لبنان قراءة غير جيدة على الاطلاق للوضع في المنطقة بحسب الرئيس نبيه بري، أما الوضع في لبنان فمن السيئ الى الاسوأ، والمطلوب بحسب الرئيس بري حكومة سريعا، عنوانها تكنوسياسي..



حكومة تفرض المستجدات المحلية والاقليمية ان تحمي مصالح اللبنانيين وتولي عنايتها الفائقة لتصحيح الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية والمعيشية، وتعيد الانتظام لعمل المؤسسات، بحسب كتلة الوفاء للمقاومة.





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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



تبادل الرسائل الباردة عبر المحيطات بين أميركا وإيران سحب من المنطقة إشعاعها البالسيتي انطفأت إقليميا ومن دون ترابط انطفأ نور لبنان في التيار. فحلت اللعنة من جديد على أزمة تكرر نفسها منذ ثلاثين عاما وتضافرت الأسباب على انقطاع الكهرباء، إذ اجتمع الطقس العاصف وأزمة فتح الاعتماد وكونا ملفا ضرب الشبكة، لكن الآتي أظلم لأن مخزون الفيول بحسب وزيرة الطاقة ندى بستاني، يكفينا الى آخر شهر شباط المقبل، وسيكون على لبنان في هذا الوقت انتظار إقرار الموازنة في مجلس النواب، بهدف تقرير قيمة السلفة الممنوحة إلى شركة كهرباء لبنان لشراء الفيول.



وبالمكيول الحكومي، فإن العتمة تتسع وسط تقنين سياسي قاس مع سعي لإفراغ مخزون الرئيس المكلف حسان دياب، ويرتفع الموج السياسي فوق تلة الخياط، وإذ يعاند دياب الأنواء. فإنه لم يظهر بعد أي علامات لا على المغادرة ولا على فرض حكومة يراها مناسبة، يرميها في وجه الأقطاب السياسية التي تقرر مصيرها في مجلس النواب. وهناك إما الثقة وإما حجبها.



وملكية الثقة الممهورة بعبارة "صدق"، هي لعبة يتقنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن سيد الأرانب قرر عدم اللجوء الى ورقة التصويت وراح يقرأ الكف ويستشعر الخطر الذي يحتم حكومة تكنوسياسية، قائلا "إن الوضع في لبنان ما زال يتدحرج من سيئ إلى أسوأ و ليكن معلوما أن كل الحكومات في العالم هي مرآة للمجالس النيابية".



وسأل ما سبب تصوير الأحزاب والحزبيين وكأنهم "بعبع"، مع العلم أن الأحزاب مفخرة ولديها كفاءات وقدرات.



وبموجب وصفة بري التي تراعي خواطر "حزب الله" ولا تزعج رئيس الجمهورية، فإن الشروط عادت الى مربعها الأول. ومن هذا المربع قد يطل اسم " المهاجر " الحكومي سعد الدين الحريري مصحوبا بوزير المال علي حسن خليل وزيرا للخزانة.



تنفيذا لرغبة بري وتجري هذه الاحداث على وقع وطن يموت على بطء، مواطنون يصطدمون يوميا بالمصارف، بنوك تحتجز الأموال، محروقات بدأت بالنفاد، شركات في غرف العناية الفائقة، ومستشفيات على موت سريري.



وبما تقدم فإن الناس هي آخر اهتمامات تركيبة سياسية لا تزال على روزنامة ما قبل تشرين لم يمر عليها الزمن، بدلت الثورة في الوطن ولم تبدل رجاله، وآخر مسلسلات الرعب جاءت عبر إدراج لبنان في لائحة الأخطار الإقليمية.



فنحن علينا أن نعيش خطر الضربة الاميركية التي لن تقع، ونتحسس من فوق رؤوسنا صواريخ باليستية على القواعد الاميركية، فيما إيران نفسها اكتفت بما رمت. فالحرب مستبعدة على طرفيها الأميركي والايراني وبإقرار الجبهتين.



ترامب اختار وجبة عقوبات جديدة ووقع عليها اليوم، وطهران أنهت الرد على اغتيال قاسم سليماني "بفقئها" عين الأسد، وضربها هيبة أميركا.



لا شيء سيتغير في هذه المعادلة، حيث لا حرب ولا تصعيد، بل تبادل رسائل عن فتح باب التفاوض، فلماذا نغير نحن في قواعد الاشتباك الحكومية ؟





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* مقدمة نشرة اخبار"تلفزيون أم تي في"



الكل يريد الحكومة اليوم قبل الغد، لكن أحدهم يعرقل ولادتها، وهذا الأحد الذي يوشي به حليفه اللدود، ينتمي ولغرابة الصدف الى فريق السلطة .



الرئيس نبيه بري اطلق سهامه نحو من اتهمه بالعرقلة من خلال مطالبته أمس بحكومة لم شمل جامعة، فنفى بري التهمة قائلا إنه منذ البدء طالب ولا يزال بحكومة تكنوسياسية، غامزا من قناة بعبدا -ميرنا الشالوحي بأنهما هما اللتان تسعيان الى حكومة سياسية بدسم كامل وبمحاولة الاستيلاء على الثلث المعطل .



جبهة بعبدا- التيار، ترد بنفي التعطيل وبأنها هي من طالبت بحكومة اختصاصيين وقد وصل الزهد بالتيار حد إعلانه الاستعداد لعدم دخول الحكومة والانتقال الى مقاعد المعارضة. و حبة الكرز على كعكة أهل السلطة ، أن يطلع حزب الله من بكركي على الناس ليعلن أنه مع أي حكومة لأن الوضع ما عاد يحتمل المماطلة والتأخير.



بعد هذه اللوحة المضحكة المبكية، نسأل من يعرقل التأليف إذا؟ ومن يمنع الرئيس المكلف من تشكيل حكومة الاختصاصيين، ومن يشارعه ويقارعه على توزيع الحقائب ورفض الأسماء؟ وهل للاستكبار أي دور في ما يحصل ؟





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