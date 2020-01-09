السيد صفي الدين: الرد الإيراني ما هو الا بداية الطريق

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أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال مجلس "اللطم الثوري الموحد" تأبينا للشهداء القادة وتزامنا مع ذكرى شهادة السيدة الزهراء، في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية أن "الرد الإيراني الأخير بالصواريخ على القواعد الأميركية ما هو الا بداية الطريق"، مشيرا الى أن "دماء الشهيد قاسم سليماني ومن معه أطلقت الشرارة الأولى لقلع الوجود الأميركي من المنطقة إيذانا بزوال إسرائيل من الوجود".

وتوجه للشهداء قائلا إننا "في حزب الله حملنا راية الجهاد والمقاومة دفاعا عن المقدسات سوف نبقى على هذا العهد لتحقيق كامل الاهداف وسنكون في مقدمة المدافعين المطالبين بئأر الشهداء قاسم وأبو مهدي ومن معهم".