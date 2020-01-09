بعد اثبات برائتها... "Mission De Vie" تصدر بيان

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صدر عن موكلي جمعية "mission de vie" ميشال حنوش ودايان سلامه البيان التالي:

النيابة العامة التمييزية بإحالتها اليوم في ٢٠٢٠/١/٩ الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حقيقاتها الواسعة والمسهبة في ملف جماعة رسالة حياة أثبتت براءتها من جناية الاتجار بالأطفال - الضرب والتعنيف - المأكولات الفاسدة - التحرش الجنسي ، فأتى طلبها الادعاء محصوراً بمقاومتنا تنفيذ قرار قضائي الصادر في /٢٠١٩/٦/١٢ الذي امتنعنا فيه عن تسليم طفلين نحن أوصياء عليهم بقرار عن المحكمة الروحية المختصة المادة ٣٨٠ من قانون العقوبات.

كما طلب الادعاء على أحد الاشخاص بوجود شبهة على ارتكابه أفعال منافية للحياء الحجنحة المنصوص عليها في المادة ٥١٩ من قانون العقوبات.

هنيئاً لرسالة حياة بثبوت برأتها من الجرائم التي نسبت اليها ويبقى المتهم بريء حتى تثبت إدانته ... نرجو من جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي توخي الدقة في هذا الموضوع والحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها لأنه يوجد مجرمين يعتمدون الكذب في كل ما يزعمونه في هذا الموضوع...