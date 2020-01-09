توضيح للامن العام حول تشييد مبنى قرب حرج بيروت

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً جاء فيه الآتي: "خلال برنامج حواري عرض على احدى المحطات التلفزيونية المحلية مساء أمس الاربعاء، اشار احد الضيوف في حديثه "ان الأمن العام بنى حديثا مبنى مخالفا على أملاك عامة برية في حرج بيروت المصنف محمية، لذلك نقول بأنه اليوم لا يوجد دولة".

يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي: في أواخر العام 2018 قدمت بلدية بيروت للمديرية العامة للأمن العام عقارا في منطقة الطيونة لاقامة بناء عليه نظرا لحاجة المديرية الى مبان جديدة لتمركزها. ولما تبين للمديرية ان العقار يقع ضمن حرم حرج بيروت وعملية البناء عليه تتطلب قطع اشجار الصنوبر اعادت العقار الى بلدية بيروت التي عادت -وبالتنسيق مع المديرية- وقدمت عقارا آخر يقع خلف مسجد الصادق خارج حرم حرج بيروت ولا يحتوي على اي نوع من الاشجار، وباشرت المديرية العامة للأمن العام بأعمال البناء عليه.

ان المديرية العامة للامن العام تهيب بوسائل الاعلام وضيوفها توخي الدقة والموضوعية في تناولها للمواضيع المتعلقة بأعمال المديرية والتي تعمل تحت سقف القوانين لا بل هي احدى اهم المؤسسات المعنية بتطبيقها.

تحتفظ المديرية بحقها بالملاحقة القانونية للمسؤولين عن بث هذه الاخبار الكاذبة".