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على طريق الحكومة ضباب كثيف، لكنَّ انقشاع الرؤية حتمي.



الضباب كثيف بفعل المواقف المتضاربة، والمطالب المتناقضة، ولأن الوضع في المنطقة غير جيد على الاطلاق، كما اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم.



أما انقشاع الرؤية فحتمي، لأن الوضع في لبنان يتدحرج من سيء إلى أسوأ، علماً أن الحل يتطلب حكومة، كان من المفترض ان يستفاد من التجارب السابقة لتشكل في خمسة عشر يوماً، والكلام أيضاً لبري.



وفي المسافة الزمنية الفاصلة بين انعدام الرؤية وانقشاعها، عاد بري إلى الحديث عن حكومة تكنوسياسية، رافضاً تصوير الاحزاب والحزبيين وكأنهم "بعبع"، ومستغرباً تغيير الأعراف، في موازاة تأكيد لحزب الله من بكركي بأن السعي الجدي للوصول الى توافق على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مستمر، مع التشديد على أن استبدال بعض الأسماء لاعتبارات سياسية لم يحصل.



أما التيار الوطني الحر، فنفت مصادره عبر الـ OTV صحة المعلومات المنشورة عن أنه تراجع عن تأييد حكومة الجديرين لمصلحة حكومة سياسيين. ورأت مصادر التيار أن مجرد طرح الموضوع إعلامياً من شأنه زيادة القلق لدى الناس، و الضغط‏ على الوضعين الاقتصادي والمالي، معتبرة أنَّ من الأفضل المضي في أسرع وقت ممكن في تشكيل حكومة من أهل الجدارة، تحظى بثقة مجلس النواب ويرضى عنها اللبنانيون وتقنع ببرنامجها المجتمعين العربي والدولي... لكن البداية من التقنين والمازوت.