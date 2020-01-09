بالصورة: رد من الدكتور نواف سلام

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رد الدكتور نواف سلام نافياً ما جاء في خبر :" نواف سلام هو شريك وليد جنبلاط في شركة إدارة الأموال ".

وقد جاء فيه :



جانب موقع TAYYAR.ORG المحترم

تحية طيبة وبعد،

بوكالتنا عن سعادة الدكتور نوّاف سلام القاضي في محكمة العدل الدولية والسفير السابق للبنان لدى الأمم المتحدة وبتكليف منه، نبدي ما يلي:

نشر موقعكم المحترم بتاريخ ٥/١/٢٠٢٠ خبراً تحت عنوان "هذه الشركة تجمع وليد جنبلاط بنواف سلام" مع العبارة عند ذيل الخبر "تبيّن من خلال الصورة المرفقة أن نواف سلام هو شريك وليد جنبلاط في شركة إدارة الأموال"

إلا أنه من مراجعة بسيطة للصورة المذكورة(ربطاً نسخة عنها) يتبيّن عكس ما تدلون به تماماً لأن الصورة المرفقة والتي يحيل إليها موقعكم الكريم هي كناية عن إفادة صادرة عن السجل التجاري بصدد شركة commodity Associates S.a.l والتي يرأسها السيد جوزف غرّة تدل بكل وضوح أن الدكتور نوّاف سلام ليس من عداد المساهمين في الشركة المذكورة ولا يملك فيها سهماً واحداً بل اقتصر دوره على تأسيسها بصفته محامياً كان يزاول المهنة آنذاك ضمن مكتب الأستاذ يوسف تقلا. علماً أن الموكل انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة.

وهو يستغرب نشر هكذا خبر دون التدقيق في مضمونه بشكل يساهم عن قصد أو غير قصد بالاضرار البسيطة

لذلك

نطلب من موقعكم الكريم وعملاً بأحكام القوانين المرعية الإجراء نشر هذا الرد