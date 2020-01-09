لدى سؤاله عما إذا هناك حكومة قريبا اكتفى بالقول انشالله. بري عن الحريري:" مش بخاطره "!

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اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الوضع في المنطقة ليس جيداً مؤكدا أن الوضع في لبنان ما زال يتدحرج انخفاضاً.

وقال في دردشة مع الصحافيين إن "الحل بحكومة قبل كل شيء" موضحا أن الحكومة تواجه تعقيدات.

ولفت الى "أننا نعمل على الحكومة منذ ثلاثة اشهر ولم نكن نحتاج اكثر من ١٥ يوماً." وعن أسباب العرقلة ، قال:"لا يستفاد من كل الماضي حتى من اقل النصف او نصف القوى السياسية. قالوا على اساس انه تم طرح قواعد وهذه القواعد غير موجودة لا دستورياً ولا عرفاً. ومع ذلك قلنا نريد حكومة."

وتحدث عن الطروحات في الشأن الحكومي، قائلا: قالوا عن حكومة ليس فيها أي وزير من الوزراء السابقين وفوجئنا بتسمية وزراء سابقين. قالوا لا نريد حكومة يكون احد وزرائها من النواب علماً انه في كل دول العالم الحكومات هي مرآة للمجلس النيابي. ثم قالوا فجأة بحكومة مستقلين وفسروا المستقلين بأنهم غير منتمين وصُوّرت الاحزاب على أنها "بعبع" مع العلم أن الاحزاب مفخرة."

ونفى الرئيس بري ان يكون غازي وزني المرشح لوزارة المالية مستشاراً له، وقال: وزني كان مستشاراً للجنة المالية في مجلس النواب لمدة ٣ سنوات. وتابع: "فجأة قالوا انهم بطلوا عن حكومة المستقلين وقالوا نريد حكومة سياسية." ونفى في هذا الاطار، ان يكون هو من طرح الحكومة السياسية مذكرا بطرحه منذ البداية، وهو نفسه بحكومة تكنوسياسبة. وأضاف: حتى عن طرح الحكومة السياسية الصرف قلت تكنوسياسبة.

وشدد بري على أن المهم في الحكومة هو الانسجام والبرنامج مؤكدا أنها لا تحتمل الترف ولا هدر الوقت.

وذكر أن بعض السفراء قالوا له: الحكومة اذا تألفت اليوم ليس أمامها اكثر من أسبوعين لمعرفة برنامجها وعملها، اَي انها تحت تجربة أسبوعين. وأضاف: شددت على ضرورة تمثيل الحراك وهذا ما لم نره.

أما بالنسبة لتدخل جميل السيد في تشكيل الحكومي فيقول إن لا جواب أما عن محاولة الوزير جبران باسيل بالحصول على الثلث المعطل فلا جواب.

ولفت الى أن الأخبار التي تتحدث عن إنه لا يريد الرئيس حسان دياب ليست صحيحة، وقال: بالعكس فأنا أتمنى له التوفيق. وسأل لماذا إعدام الناس بالاتهامات بالفساد من الحراك وصولاً الى بعض السياسيين رافضاً تسميتهم.



وعن تصريف الاعمال وما اذا رفض الرئيس سعد الحريري ذلك، أجاب: مش بخاطره هذا امر دستوري ويفرضه الدستور.

وبالنسبة لسبب عدم تسليمه اسماء مرشحيه، قال: معروف انني لا اسلم اسماء الا عند طباعة المراسيم. ولدى سؤاله عما إذا هناك حكومة قريبا اكتفى بالقول انشالله.