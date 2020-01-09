مارون سلوم مفقود !

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- مارون غسان سلوم (مواليد عام 1997، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 07/01/2020 منزله الكائن في محلة يحشوش برفقة أصدقائه الى فاريا، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 780141/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.