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كهرباء لبنان: لا زيادة في استيراد المحروقات للعام 2019

9
JANUARY
2020
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توضيحا لما يتم التداول به سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على المواقع الالكترونية من جداول تبيّن فرقا كبيرا في كميات المحروقات المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بين عامي 2018 و2019 في الفترة الممتدة بين كانون الثاني وتشرين الأول،  
 
تؤكد المؤسسة أن الكميات المستوردة في العام 2019، وبخلاف ما يتم التداول به، هي نفسها تقريبا خلال العام 2018 كون الإنتاج هو نفسه خلال هذين العامين. أما التفاوت في الكميات فيعود إلى أن الجداول المتداول بها هي نتيجة تسجيل بيانات جمركية عائدة لشحنات محروقات مستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال الفترة المذكورة من العام 2019 والتي تبلغ حوالي /2,254/ مليون كلغ، بالإضافة الى بيانات جمركية أخرى تم تسجيلها في نفس الفترة ولكنها تعود الى شحنات تم استيرادها لصالحها في أعوام سابقة وتبلغ حوالي /3,364/ مليون كلغ، أي ما مجموعه /5,618/ مليون كلغ.
 
يشار إلى أن هذه البيانات موجودة في سجلات المديرية العامة للجمارك وفي سجلات مؤسسة كهرباء لبنان حيث يمكن الاطلاع عليها. 
 
بناء على ما تقدم، تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان على المدوّنين استقاء المعلومات من مصادرها قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، وذلك تجنبا لتضليل الرأي العام باستنتاجات مغلوطة. 
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