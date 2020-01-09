الرئيس عون عرض مع الوزير السابق خوري الاوضاع الاقتصادية والمالية وتسلم دعوة للمشاركة في احياء ذكرى النائب والوزير السابق معلوف

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد مع الوزير السابق رائد خوري ومستشار الرئيس لشؤون الدول العربية السيد فادي عسلي.

النائب ادي معلوف

وفي قصر بعبدا، النائب ادي معلوف الذي وجه دعوة للرئيس عون للمشاركة في احياء الذكرى السنوية الاولى لوفاة النائب والوزير السابق اللواء ادغار معلوف وذلك في قداس الهي سيقام لراحة نفسه يوم السبت المقبل 11 كانون الثاني الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر، في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في الربوة.