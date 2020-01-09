قرار منع سفر بحق كارلوس غصن

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أنهى القضاء اللبناني، الخميس، الاستماع إلى قطب صناعة السيارات، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي في بيروت.



وقال مصدر قضائي إن "رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، بدأ عند العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه".

وبعد الانتهاء من الاستماع إليه حول القضية الأولى، "استمع النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، إلى غصن حول الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل".

وكان 3 محامين لبنانيين تقدموا، الأسبوع الماضي، بإخبار ضد غصن على خلفية زيارة أجراها إلى إسرائيل عام 2008 لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية. وتوثق صور نشرتها وسائل إعلام لقاءه الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز ومسؤولين آخرين خلال الزيارة.

وذكرت مصادر قضائية أنه تقرر، في أعقاب نهاية التحقيق، إصدار قرار يمنع غصن من السفر.