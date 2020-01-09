وفد حزب الله من بكركي: نقوم بكل ما يسهل تشكيل الحكومة

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أكّد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم أمين السيّد أنّ الحزب حتى الآن يقوم بكل ما يسهل تشكيل الحكومة.

وشدّد، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي على رأس وفد من حوب الله، على أنّ موضوع تبديل الاسماء لاعتبارات سياسية لم يطرح علينا مطلقًا، مشيرًا إلى أنّ موقف الحزب السعي الجدي مع كل الاطراف للوصول إلى توافق الجميع على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

ولفت السيّد إلى أنّ الحديث مع البطريرك الراعي تناول الموضوع الداخلي وضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة لأن الازمة الاقتصادية تتطلب المبادرات والتسهيلات اللازمة من المسوؤلين.