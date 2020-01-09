إنخفاض إضافي بدرجات الحرارة.. متى يبدأ المنخفض بالانحسار؟

A + A -

ما زال الطقس غير المستقر يؤثر على لبنان بأجواء باردة ممطرة ومثلجة جبلًا مع رياح معتدلة فيما امطار اليوم تكون أضعف من الامس مع انفراجات.

ومن المتوقع ان يبدأ المنخفض بالانحسار بين الليلة والغد ليعود الاستقرار يوم السبت مع بقاء البرودة في الجو.

طقس اليوم:

بارد وممطر أحيانًا وتتساقط الثلوج على ١٢٠٠م وبعض مناطق البقاع نهارًا واقل بقليل مساءً خصوصًا شمال وشرق البلاد عند توفر الهطل.

طقس الأيام المقبلة:

- الجمعة: بارد مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتتساقط امطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ١١٠٠م وبعض مناطق البقاع.

- السبت: الطقس مستقر وبارد مع تشكل الجليد على ٨٠٠م والبقاع فيما تكون الأجواء غائمة جزئيًا.