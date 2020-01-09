عناوين الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2020

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الأخبار: نحو حرب استنزاف

عون وباسيل يقترحان حكومة سياسيّة ثم يتراجعان؟ التأليف يزداد تعقيداً





البناء: قصف صاروخي إيراني لقاعدة عين الأسد الأميركيّة في العراق يخترق الدفاعات ويصيب الأهداف ردّ إيران المدروس وخطاب ترامب المدروس يفتحان طريق الانسحاب الأميركيّ المنظّم حكومة لمّ الشمل التي أشار إليها بري متاحة لدياب… مع إهمال الحريري لتصريف الأعمال

نداء الوطن: 8 آذار تُحاذِر "مغامرة التكنوقراط": الأوضاع تبدّلت

"عين التينة"... على الحريري!



اللواء: خيارات التأليف تتراجع.. والاولوية لردع الدولار وإبعاد حرائق بغداد!

«إنقلاب بري» يصدم الرئيس المكلّف.. وتجاذب الطاقة والمالية يتحوّل ظلاماً دامساً

النهار: "حكومة لمّ الشمل" تعيد خلط أوراق التأليف



الديار: واشنطن تفشل بالسيطرة في العراق بحرب عصابات وطائرة اوكرانية مدنية تسقط

نصف مليون مقاوم عراقي وايراني بدأوا حرب عصابات ضد الاميركيين على أرض العراق

ايران تقصف لأول مرة 7 صواريخ بالستية صغيرة هي تجربة للصاروخ البالستي الكبير الإيراني



الجمهورية: العودة الى حكومة سياسية

the daily star: U.S., Iran step back from brink



?l'orient le jour: Iran/USA : retour à la case départ