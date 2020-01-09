living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2020

9
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة لملف اللبناني الملاحق في اليابان كارلوس غصن إنّ أغلب ماقاله عن القضاء الياباني وتحيّزه العنصري وابتعاده عن معايير التقاضي المقبولة عالمياً يلقى تأييد كثير من الحقوقيين، لكن ذلك يجب ألا يعني أنّ كارلوس غصن مواطن لبناني مثالي يستحق التبنّي وقد أقام علاقة بـ «إسرائيل» يتباهى بها، وفي المقابل لايستحق خصوصية ملف مصالح اختاره مع اليابان من موقع كونه فرنسياً ان يتحمّل لبنان سلبيات هذا الاختيار بأزمة مع اليابان في ماحازت فرنسا الإيجابيات…

 

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الإختيار الإيراني للعراق ميداناً للردّ العسكري تمّ في اللحظات الأخيرة بعلم جهات دولية صديقة لكون الاغتيال تمّ في العراق ولأنّ المطلب الإيراني الأول هو الانسحاب الأميركي من العراق، ولذلك يمكن فهم الردّ بصفته رسالة لحسم أمر الانسحاب دون التورّط في مواجهة لايعود بعدها مكان لأقلّ من الانسحاب الشامل من المنطقة ويصير صعباً بعدها تجاوز العداء والدماء…

 

 


اللواء: أسرار

همس
يكشف مطلعون أن سفارة دولة كبرى تتدخل عبر إقتراحات وفيتوات على مرشحين محتملين!


غمز
اشرف مرجع كبير على نصّ إعلامي، وُزّع، لنقل موقفه، منعاً للتأويل.


لغز
يعتقد خبراء ان حجم تآكل رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وغير مدنيين، سيبلغ حجم قيمة ما أدخلته السلسلة لكل منهم!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout