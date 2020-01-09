أسرار الصحف ليوم الخميس 9 كانون الثاني 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر متابعة لملف اللبناني الملاحق في اليابان كارلوس غصن إنّ أغلب ماقاله عن القضاء الياباني وتحيّزه العنصري وابتعاده عن معايير التقاضي المقبولة عالمياً يلقى تأييد كثير من الحقوقيين، لكن ذلك يجب ألا يعني أنّ كارلوس غصن مواطن لبناني مثالي يستحق التبنّي وقد أقام علاقة بـ «إسرائيل» يتباهى بها، وفي المقابل لايستحق خصوصية ملف مصالح اختاره مع اليابان من موقع كونه فرنسياً ان يتحمّل لبنان سلبيات هذا الاختيار بأزمة مع اليابان في ماحازت فرنسا الإيجابيات…

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إنّ الإختيار الإيراني للعراق ميداناً للردّ العسكري تمّ في اللحظات الأخيرة بعلم جهات دولية صديقة لكون الاغتيال تمّ في العراق ولأنّ المطلب الإيراني الأول هو الانسحاب الأميركي من العراق، ولذلك يمكن فهم الردّ بصفته رسالة لحسم أمر الانسحاب دون التورّط في مواجهة لايعود بعدها مكان لأقلّ من الانسحاب الشامل من المنطقة ويصير صعباً بعدها تجاوز العداء والدماء…



اللواء: أسرار

همس

يكشف مطلعون أن سفارة دولة كبرى تتدخل عبر إقتراحات وفيتوات على مرشحين محتملين!



غمز

اشرف مرجع كبير على نصّ إعلامي، وُزّع، لنقل موقفه، منعاً للتأويل.



لغز

يعتقد خبراء ان حجم تآكل رواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وغير مدنيين، سيبلغ حجم قيمة ما أدخلته السلسلة لكل منهم!