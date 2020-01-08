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الحراك يدخل في صُلب امتحانات إحدى كليات الجامعة اليسوعية

8
JANUARY
2020
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بصفته مسؤولا عن ملف طلاب الجامعة اليسوعية في التيار الوطني الحر، حمل هؤلاء الطلاب في كلية الحقوق الى الوزير السابق سيزار ابي خليل نسخة عن احد امتحانات القانون الدستوري. يتحدث عن مواصفات ارض الهيلاهو ال 10452 التي تشكل كوكبا خارجا عن النظام الشمسي طارحا سلسلة من التساؤلات المتعلقة بالنظام والامة. على الاثر نشر ابي خليل هذه النسخة على تويتر مرفقا اياه بآية من انجيل يوحنا: لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. فما كان من رئيس الجامعة الاب سليم دكاش الا ان تحرك وبادر

لكن ما الذي ازعج ابي خليل. هل لأن الاسئلة مطروحة باسم الحراك الذي يتباين مع التيار الوطني الحر سياسيا؟ ام نظرا لنوعية الاسئلة ومنها: هل ينصح طلاب الحقوق الحراك اعتماد دستور مكتوب او عن النهج الانسب الذي يجب اتباعه من قبل ارض الهيلاهو في الوقت الراهن؟

اذا لا ينطلق ابي خليل من خلفية سلبية تجاه الحراك بل من خلفيات اكاديمية ومن منطلق المساواة في الانخراط الطلابي في النشاط السياسي. لكن كما في كل ظرف ثمة من يعترض او يسيء فهم الخلفيات،واضعا اياها في الاطار السياسي.

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