كارلوس غصن يعتذر للشعب اللبناني بسسب زيارته لإسرائيل

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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان السابق كارلوس غصن، في أول مؤتمر صحفي منذ فراره من اليابان، ردًا على اسئلة الصحفيين، أنه "لم أوقّع عقداً مع Netflix وهناك أساطير عدّة انتشرت في الصحف ولن أتحدّث عن كيفيّة خروجي من اليابان احتراماً لِمن ساعدني في ذلك".

وقال غصن، "لست رجل سياسي وليس لدي أي طموح سياسي، وإذا طلب مني وضع خبراتي لخدمة لبنان فأنا مستعد لتحسين وضع البلد".

وشدد غصن، على "أنني لا أعتبر نفسي سجينًا في لبنان أنا معتاد على المهمات الصعبة ولا تعتقدوا أنني سأوافق على الوضع كما هو سأحارب لأثبت براءتي وسأعيد مكانتي وسمعتي".

وأشار، الى "أنني مستعد للبقاء لفترة طويلة في لبنان كما مستعد للخضوع للمحاكمة في أي بلد في العالم اذا كنت مقتنعًا أن المحاكمة ستكون عادلة".

وعن زيارته الى اسرائيل، أوضح غصن، أنه لم يزر إسرائيل بصفته لبناني بل كفرنسي وكمدير لشركة فرنسية وبغرض توقيع اتفاقا مع شركة اسرائيلية.

وأضاف، "أعتذر للشعب اللبناني بسبب زيارتي لاسرائيل".