إخبار ضد محامية تعرضت للأمين العام لحزب الله

A + A -

تقدم زاهي وسام المذبوح بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد محامية منتسبة الى النقابة في بيروت بجرائم التحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفية والتحريض على الإقتتال الطائفي.

وأورد المخبر عنها بأن المحامية المشار اليها دأبت على بث منشورات طائفية وتحريض عبر صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي، وضمن أسلوب مقنع وتحت عنوان الثورة ومحاربة الفساد،متحصنة بكونها محامية ولديها حصانة تحميها من دون رادع قانوني.

وقد أقدمت على نشر دعوة عبر صفحتها على الـ”فيسبوك” لقتل شخصية دينية ورمزية للطائفة الشيعية، ضاربة عرض الحائط القوانين والمشاعر الدينية ورمزية الطائفة الشيعية وحماية السلم الأهلي، كما أنها أظهرت تحريضاً بعبارة “الموت لنصرالله”، مرفقا بهاشتاغ تعميمي على المواقع الإلكترونية كافة وليس حصرا على صفحتها.