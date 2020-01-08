ماذا قال الرئيس بري عن الحكومة؟!

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جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إنّ المفروص بحكومة تصريف الاعمال ممارسة صلاحياتها كاملة متكاملة ولكن هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف التي يمر بها الوطن.

وأعلن خلال لقاء الاربعاء النيابي أنّه سيحدد جلسة للموازنة قبل نهاية الشهر، كما عرض مقاربته للملف الحكومي وموقفه الاساسي منها وأكد ان اللبنانيين وفي ظل الوقائع المالية والاقتصادية لم تعد تأبه بهذا الكم من الثرثرات السياسية بل همها حكومة تطمئن الناس وتبدد الهواجس المشروعة بعيدًا عن منطق الانانيات.

وأكّد بري أن المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة وفق رؤية تتصدى للهواجس انطلاقا من تقديم مصلحة لبنان، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي.

من جهة أخرى، اعتبر أن العدوان الذي طاول سيادة العراق يشكل تصعيدا خطيرا مما سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة وقطع كل الخطوط الحمراء.