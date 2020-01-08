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تجمع الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان يزور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي

8
JANUARY
2020
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استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي تجمع الاعلاميين الفلسطينيين في لبنان الذي ضم المنسق العام للتجمع الدكتور عمر كايد ونائبه زاهر ابو حمده وامين سره احمد السباهي ومسؤولي العلاقات العامة ولجنة الأنشطة وعضوي اللجنة احمد ليلى، ابراهيم كايد رويدا الصفدي ودانيا قبلاوي.
 
وقد عرض الوفد للنقيب القصيفي أهداف التجمع الذي يرمي الى جمع الصحافيين والاعلاميين الفلسطينيين في لبنان في إطار نقابي واحد. وهو تجمع يضم العاملين في وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية واللبنانية في لبنان لخدمة القضية الفلسطينية والتنسيق مع الاعلام اللبناني في كل المجالات والبقاء على تشاور وتنسيق دائمين مع نقابة المحررين. وجرى البحث في مجالات التعاون بين النقابة والتجمع لما فيه المصلحة المشتركة. وتم بحث بعض الافكار العملية لمتابعة التواصل، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية في هذا السياق.
 
وقال النقيب القصيفي: ان نقابة المحررين كانت عبر تاريخها داعمة للقضية الفلسطينية ولحق العودة وشاركت في العديد من المناسبات المحلية والعربية والدولية نصرة لهذه القضية، وخصوصاً قضية القدس التي تعتبرها عاصمة ابدية لفلسطين. وان الصحافة والاعلام في لبنان ما تهاونا يوماً في تقديم الدعم وهما سخرا كل امكاناتهما من اجل الجهر بالحق. والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني سواء في الوطن المحتل او في الشتات.
 
واضاف القصيفي: ان نقابة المحررين هي على تنسيق دائم مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وان العلاقة بين النقابتين هي علاقة مميزة ودائمة.
 
وجرى خلال الاجتماع الاتصال بنقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور ناصر ابو بكر الذي بارك خطوة التجمع، وتم الاتفاق على ان يزور بيروت قريبا للقاء التجمع وعقد اجتماع معهم بحضور مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية ومشاركته.
 
الدكتور عمر كايد المنسق العام للتجمع شكر للنقيب القصيفي لاستقباله واشاد بالدور الذي تقوم به نقابة المحررين واصفاً اياها بالمرجعية النقابية اللبنانية والعربية المتحصنة بحس وطني والمناصرة للقضية الفلسطينية، آملاً في قيام تنسيق بينها وبين النقابة.
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