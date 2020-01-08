الرئيس عون أمام وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: لبنان يقدم كل التسهيلات والحماية اللازمة للعاملين في منظمات الامم المتحدة في لبنان

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لقاءات دبلوماسية لرئيس الجمهورية اليوم في قصر بعبدا

رئيس الجمهورية اعرب عن امله في الا تؤدي التطورات الاخيرة التي حصلت في المنطقة الى اي تداعيات على الساحة اللبنانية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوكيل الامين العام للامم المتحدة للسلامة والامن السيد جيل ميشو GILLES MICHAUD الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان يقدم كل التسهيلات والحماية اللازمة للعاملين في منظمات الامم المتحدة في لبنان، وذلك في اطار التعاون القائم بينه وبين المنظمة الدولية في المجالات كافة، منوها بالجهود التي يبذلها الامين العام السيد انطونيو غوتيريس ومعاونوه لدعم الاستقرار في لبنان.

وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمنسق العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش والوفد المرافق، جدد الرئيس عون التزام لبنان تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن، لافتا الى ان الخروقات الاسرائيلية المستمرة ضد سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه، تهدد الاستقرار القائم في الجنوب وعلى طول الحدود.

وفيما ابلغ الرئيس عون السيد ميشو الحرص على تعزيز التعاون القائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني في سبيل المحافظة على هذا الاستقرار، اعرب عن امله في الا تؤدي التطورات الاخيرة التي حصلت في المنطقة الى اي تداعيات على الساحة اللبنانية. وقال ان العمل قائم لتحصين الوضع السياسي عبر الاسراع في تأليف الحكومة والحفاظ على الامن في الداخل وعلى طول الحدود.

وكان السيد ميشو نقل الى الرئيس عون تقدير الامم المتحدة للرعاية التي يوليها لبنان للمنظمات الدولية العاملة فيه، لاسيما لجهة المحافظة على سلامة العاملين فيها وحرية حركتهم على الاراضي اللبنانية. وعرض السيد ميشو اهداف زيارته الى لبنان وعدد من دول المنطقة، مشددا على اهمية التعاون بين لبنان والمنظمات الدولية العاملة فيه.

السفير البريطاني

ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الاخيرة، كما تطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

برقيات تعزية

الى ذلك ابرق الرئيس عون الى كل من الرئيس الايراني حسن روحاني، والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، ورئيس الورزاء الكندي جاستين ترودو، معزيا بضحايا الطائرة الاوكرانية التي سقطت فجر اليوم في ايران.