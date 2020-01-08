الصندوق التعاوني للمختارين يعلن عن بشرى سارة لهم

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عقد في الصندوق التعاوني للمختارين مؤتمر صحافي، في حضور رئيس مجلس ادارة الصندوق المختار إبراهيم حنا والمدير العام للصندوق جلال كبريت.

وقال حنا: "نطلق البشرى السارة للمخاتير عن البدء في دفع تعويض نهاية الخدمة للمخاتير". ووجه تحية إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "دعمه لإتمام هذا المشروع: في عهدك اصبح للمختار تعويض نهاية الخدمة".

وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على "تعاونهما لإقرار هدا المشروع وتقديمهما كل الدعم من أجل مساعدة المخاتير".

وشكر ايضا وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن التي "كان لها دور أساسي في تطوير عمل المختار ووزير المال ومجلس شورى الدولة اللذين حافظا على حق المختار، وجميع روابط المخاتير في لبنان على التعاون ونحن فريق عمل واحد في خدمة لبنان". وكذلك شكر المدير العام وفريق العمل "على هذا الانجاز بحيث كان لهما دور بفضل خبرتهما".

وأكد أن "التكاتف يؤدي إلى خدمة المخاتير في لبنان".

كبريت:

وقال كبريت: "مؤتمرنا اليوم هو بمثابة بشرى سارة لجميع المخاتير بعد طول انتظار في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان".

ولفت الى أن "هناك فسحة أمل لعودة الوطن إلى ما كان عليه في السابق".

وتابع: "تأخر الصندوق ليبدأ بدفع المستحقات، لكن بدأنا اليوم وفي هذه الظروف دفع المستحقات لمنطقة الهرمل - بعلبك او لورثة المخاتير الذين توفوا، وقريبا سنكمل في بقية المناطق تدريجا، بحسب المحافظات وفق الترتيب الأبجدي خلال شهرين".

وشكر "كل الاشخاص الدي كان لهم دور في تحقيق حقوق المختار"، وقال: "هذه رؤية الشهيد رفيق الحريري أن يكون للمختار مؤسسة عامة ترعى مصلحته وتقدم اليه الخدمات. تحققت اليوم مع الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس سعد الحريري والدور الكبير لوزارتي الداخلية والبلديات والمال لتحقيق هذا الإنجاز، بالتعاون مع مجلس إدارة المختارين".

وأوضح أن "تقديم الطلبات عبر الصندوق ويحق لكل مختار أن يكلف أحدا عبر وكالة لقبض مستحقاته".