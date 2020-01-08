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الطقس العاصف يستمّر حتى هذا اليوم.. والثلوج على ارتفاع 750 مترا

8
JANUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1000 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ800 متر. وجاء في النشرة الاتي:

 

منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى تساقط امطار وثلوج على الجبال دون الـ1000 متر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

 

الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات في التربة وسلوك الطرقات الجبلية) كما تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق و دون ذلك في الداخل و مناطق جبل لبنان (حتى ارتفاع ال 750 مترا) وتتدنى ليلا حتى ارتفاع ال 800 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا كما تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1000 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ800 متر.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع انفراجات خلال النهار، تتساقط أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما فوق خلال الليل.

 

- الحرارة على الساحل من 7 الى 16 درجة، فوق الجبال من صفر الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 8 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 20 و40 كلم/س وتشتد احيانا لتصل لحدود 65 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار الغزيرة.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء 18 درجة.
-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,46

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