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هيئة قضاء بعلبك في التيار: سعادة النائب حبشي كفاكم تضليل و تسجيل المكاسب الوهمية

8
JANUARY
2020
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بيان صادر عن هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر.
يتحفنا نائب بعلبك - الهرمل أنطوان حبشي بأقوال خيالية لا تمت إلى الحقيقة بصلة فهو و منذ انتخابه لم ير أحد خيره من شرّه سوى ما سمعوه منه عن مشروع قانون لزراعة الحشيشة. 
 
و لم نر سوى فبركات من نسج خياله لإثبات وجوده و نيل رضى سيّده و ما ردّ وزيرة الطاقة على طاقاته الخيالية سوى أكبر دليل على فشل فريقه السياسي في تقديم افكار او مشاريع بنّاءة و التذاكي بما لا يفقهون به فلقد اوضحت الوزيرة ندى بستاني بتغريدة ردا على تغريدة حبشي بأن مشروع تأهيل معمل الذوق *القديم* كان منذ ١٣ سنة بعهدة مجلس الإنماء و الأعمار و لم يحصل التلزيم و لم تصرف الاعتمادات! و في ٢٠١٩ تبين أن عملية تأهيله أصبحت مكلفة و لا تنقله إلى مستوى المعامل الحديثة الصديقة للبيئة لذلك تقرر تفكيك المعمل القديم و استبداله بمعمل آخر حديث.
علما ان معمل الذوق الحديث من ضمن خطة الوزير باسيل قد انشئ و وضع في الخدمة و بدأ إنتاج الكهرباء منذ سنة ٢٠١٧.
 
ان محاولة زجّ اسم الوزير باسيل في موضوع يخص مجلس الإنماء و الأعمار تؤكد نظرتنا بأن حزب القوات اللبنانية لا يرى في لبنان سوى التيار الوطني الحر و لا يتجرأ على قول الحقيقة و توجيه أصابع الاتهام إلى الجهات السياسية التي تقف خلف مجلس الإنماء و الأعمار بدليل ان هذا الحزب لم يرفع ملف فساد واحدا ضد الطبقة السياسية التي نهبت لبنان فعلياً منذ ١٩٩٠ لغاية اليوم. 
 
فرجاء يا سعادة النائب "ارفق" بحال بعلبك الهرمل فهي بحاجة لأنماء و وظائف لابنائها و خدمات وأفكار بنّاءة و معلومات صحيحة بعيدة عن التضليل و تسجيل المكاسب الوهمية.
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