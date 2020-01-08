بعد التعميم بشأن التحويلات الالكترونية... بيان من وكلاء Western Union

A + A -

صدر بيان عن وكلاء ويسترن يونيون BOB Finance, OCI, OMT جاء فيه:

بتاريخ 30/12/2019، صدر تعميم عن مصرف لبنان يطلب بموجبه من شركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية تسديد الحوالات الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي على أن يبدأ تنفيذ التعميم بتاريخ 8/1/2020.

إن وكلاء شركةWestern Union يؤكّدون التزامهم بتطبيق أحكام هذا التعميم، كما التزموا دوماً بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.

غير أن المهلة المعطاة لهم للبدء بالتنفيذ غير كافية من أجل تغيير البرامج الإلكترونية لدى كافة الأطراف في الخارج وفي الداخل،

ومن أجل حسن تطبيق أحكام هذا التعميم، أبلغ الوكلاء مصرف لبنان عن تأجيل التطبيق لمدّة أسبوع فقط،بحيث يبدأ دفع الحوالات نقداً وبالدولار الأميركي إبتداءً من تاريخ 15/1/2020 بالنسبة لكلّ العمليات المرسلة في 15/1/2020 وبعدها.

إن وكلاء شركة ويسترن يونيون يؤكّدون لمصرف لبنان تنفيذ أحكام التعميم بمهنية عالية وبالوسائل التقنية الحديثة ويشكرون زبائنهم على تفهّمهم.