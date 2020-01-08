الجمهورية: مرجع أمني لبناني يحذر: ... حرب جديدة

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قال مرجع أمني كبير لـ«الجمهورية»: «دخلنا في حرب جديدة ستفتح على كل الساحات من سوريا الى غزة والعراق واليمن وافغانستان، وبالتأكيد لبنان ساحة أساسية المشترك فيها تحرّك فصائل المقاومة». وتخوّف بشدة من «تدحرج الامور لتتحوّل حرباً شاملة تدخل فيها كل الدول المتّصلة بالنزاع». مؤكداً «انّ القيادات الامنية والعسكرية تضع هذا الاحتمال أمامها بنسبة ٤٠% و٦٠% أن تبقى المواجهات محلية محدودة وضربات متبادلة».

ورأى المرجع الأمني «أنّ الأجواء قاتمة السواد والعد العكسي بَدأ لتحوّل الأوضاع مفتوحة على كل الإحتمالات في انتظار التوقيت وتحديد الامكنة وترقّب حجم الرد الايراني، أمّا لبنان فستتوسّع أزمته تلقائياً لتتوزّع بين انهيارات داخلية وخارجية».