عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020

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الأخبار: بدء معركة التحرير الكبرى





البناء: حشود مليونيّة وفقدان سيطرة على التدافع لملامسة النعش ترافق تشييع سليماني… واليوم يوم آخر بوتين والأسد يشهدان لـ”سلام الشام”… وترامب ينتظر الحريق الذي وَعَدَ به الخامنئي الحكومة أمام عقدتي الخارجية والدفاع… وباسيل: أول مَن يسهّل التشكيل… لكن الأهم النجاح



اللواء: فحص في بعبدا للأسماء.. ودياب يعود «بخفي حنين»!

باسيل ينعي الحكومة قبل التأليف.. والحابل يختلط بالنابل في الترشيح والإعتراض



نداء الوطن: باسيل يرى "خللاً كبيراً بأخلاق المجتمع اللبناني"!

الحكومة هذا الأسبوع

النهار: القوى الداعمة للحكومة = القوى المعطلة

الجمهورية: الحابل الحكومي يختلط بالنابل الاقليمي

الديار: المخاض الحكومي في أخر مساره والتشكيلة من وزراء إختصاصيين بإمتياز

الرئيس المكلّف سيطلب المساعدة من السعودية للحصول على الغطاء السنّي

l'orient le jour: Assassinat de Soleimani: Téhéran riposte à coups de missiles contre deux bases abritant des soldats US en Irak