أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 كانون الثاني 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة إن اختيار وزير الخارجية كان مقبولاً بمعايير تقليدية قبل تطوّرات المنطقة الأخيرة وصارت معاييره مختلفة بعد هذه التطورات والخشية من أي اسم عنده طموحات رئاسية أو له صلات وعلاقات دولية رمادية أن يتحوّل إلى ثغرة خطيرة في بنية الحكومة.

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن الأميركيين عرضوا على الفرنسيين تسلّم القواعد الأميركية في العراق إذا قبلت حكومة العراق بذلك، وأن الجواب العراقي جاء سلبياً، لأن لاضمانات بعدم قيام فرنسا بإعادتها للأميركيين لاحقاً باعتبارها أمانة مؤقتة في ظلّ نوعية العلاقات الأميركية الفرنسية وفي ظل أداء فرنسي ضمن قوات التحالف لايوحي بالاستقلالية.

اللواء: أسرار

همس

أعطي مناصرو وكوادر تيّار وازن وحزب حليف تعليمات بالغة الصرامة بعدم الانجرار إلى السجالات، وحصر الخلافات داخل الجدران المغلقة.



غمز

بلغ الأمر ببعض المرشحين لدخول الحكومة حدّ تعيين مساعدين، حتى قبل صدور المراسيم؟



لغز

يلمس زوّار مرجع كبير امعاناً في عدم التفاؤل واصراراً على عودة مسؤول معروف إلى دوره في المرحلة المقبلة.