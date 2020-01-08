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شعبان: لقاء بوتين والأسد جزء من الرد على اغتيال سليماني

8
JANUARY
2020
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أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أن "زيارة بوتين تكتسب أهمية على أكثر من مستوى".

قالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان لقناة الميادين إن لقاء الرئيسين السوري والروسي في دمشق هو جزء من الرد على اغتيال الفريق سليماني، مؤكدةً في الوقت نفسه "أنه شهيد لسوريا والعراق وكل الأحرار في العالم، وأن استشهاده فرصة لاتحاد أحرار العالم لمواجهة الظلم والإرهاب وبداية جديدة لمحور المقاومة في مواجهته.

 

وقالت شعبان في مقابلة مع الميادين أن "زيارة بوتين الى دمشق تأتي احتفاءً بالنصر وعودة الأمن والأمان إلى العاصمة السورية"، مؤكدةً أن "لزيارة بوتين دلالات كثيرة لاسيما جولته في العاصمة وزيارة الجامع الاموي والكنيسة المريمية".

 

وأضافت شعبان: زيارة الرئيس بوتين كانت ودية لصديقه الرئيس السوري والرئيسان كانا مرتاحان اثناء لقائهما. وفي الإطار ذكّرت المستشارة السياسية والإعلامية عبر الميادين دمشق وطهران حلفاء منذ عقود والتنسيق بينهما قائم ومتميز وسيزداد لتلبية مطالب المرحلة القادمة.

 

وأكدت شعبان أن الزيارة بالشكل تتناقض مع صورة قوى الإرهاب والغدر ضد سوريا، موضحةً أن قرار تحرير إدلب نهائي ولا يمكن أن نتركها بؤرة للإرهاب"، والرئيسان الأسد وبوتين مصممان على دحر الارهاب فيها.

 

وإذ أعتبرت أن لقاء الرئيسين في دمشق هو جزء من الرد على اغتيال الفريق سليماني، أكدت في الوقت نفسه "أنه شهيد لسوريا والعراق وكل الاحرار في العالم، وأن استشهاده فرصة لاتحاد احرار العالم لمواجهة الظلم والإرهاب وبداية جديدة لمحور المقاومة في مواجهته".

 

وشددت شعبان للميادين على أن قرار استهداف سليماني هو صهيوني بامتياز ولا يخدم مصلحة الشعب الأميركي، معربةً عن "اعتقادها أن الرد على اغتيال سليماني سيكون أكبر مما نتصور".

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