مطلوب من الانتربول منذ 2011... صيد ثمين بقبضة قوى الأمن

A + A -

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ان "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول وجود مذكرات عدلية ومعاملات انتربول من عدّة دول أجنبية بحق أحد المطلوبين للقضاء بعدة جرائم منها تهريب مخدرات وغيرها.



بناءً عليه، ونتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقّب التي استمرت لأكثر من سنة، تمكنت قوّة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه بتاريخ ١٢/12/٢٠١٩ في بلدة بتخناي قضاء المتن، ويدعى:

_ ع. أ. (مواليد عام 1952، لبناني)

تبيّن انه مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍ موضوع معاملة انتربول بروكسل، نتيجة قيامه خلال عام ٢٠١١ بعملية تهريب /37/ كلغ من مادّة الكوكايين -مخبأة داخل شمعدان مهربة داخل شاحنة من كولومبيا الى بلجيكا-مستخدماً وثائق وأوراق ثبوتية مزورة، وقد ضُبطت المواد المهرّبة من قبل السلطات البلجيكية.

واتّضح انه من أصحاب السوابق في عمليات تهريب المخدرات، وكان مطلوباً الى انتربول "ويسبادن" بجرم تهريب كمية من مادّة الهرويين تقدر بحوالي /600/ غ الى المانيا، مستخدماً جواز سفر مزوّر.

وخلال عام 1996، جرى ضبط /4/ كلغ. من مادة الكوكايين، تبيّن انه كان ينوي تهريبها من فرنكفورت إلى روسيا.

وقد توارى عن الانظار منذ العام ٢٠١١ لغاية تاريخ توقيفه، متنقلاً بين لبنان وسوريا عبر المعابر غير الشرعية، ولم يكن يستخدم أية ارقام هواتف لعدم تمكن الاجهزة الامنية من ملاحقته."

أودع القضاء المختص، بناء على إشارته.