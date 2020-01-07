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النائب الدكتور فريد البستاني: بعض الأقلام المأجورة ذهبت إلى حد فبركة الأخبار الكاذبة وبث الشائعات المغرضة بهدف النيل من سمعة المؤسسة العسكرية

7
JANUARY
2020
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بيان حول الجيش: 
لقد دأب البعض منذ فترة على التعرض للجيش ضباطاً وعناصر وقيادة ومحاولة منعه من ممارسة دوره في حماية المواطنين والأملاك العامة والسلم الأهلي، وحتى أن بعض الأقلام المأجورة ذهبت إلى حد فبركة الأخبار الكاذبة وبث الشائعات المغرضة بهدف النيل من سمعة المؤسسة العسكرية وهيبة الدولة وكرامة العسكريين.


وفي هذا المجال فإننا نتساءل عن الهدف أوالأهداف المبيتة من وراء هذه الحملة وخلفياتها السياسية التي لم تعد خافية على أحد، ويخطىء من يظن أن باستطاعة أحد أياً يكن ومهما كان الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه بإمكانه طي ذراع الجيش وفرض أمر واقع على اللبنانيين عنوانه الفوضى للفوضى، إن التذرع بمنطق الثورة لم يعد يجدي نفعاً ولا يطعم خبزاً ولا يمكنه في اي حال من الأحوال أن يشكل ذريعة للتهجم على المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد للاستقرار، فالمؤسسة كان لها الدور الكبير في حماية المواطنين كل المواطنين من مختلف فئاتهم ومشاربهم، وهي لم تألوا جهداً في حماية المتتظاهرين الذين عبروا عن رأيهم بصورة حضارية، وكان الجيش اللبناني مضرب المثل لحسن المعاملة الحضارية في كل المحافل الدولية والأوساط الدبلوماسية.


وإننا إذ نعرب عن استهجاننا لهذه الممارسات الشاذة التي تطال الجيش، نعلن انضمامنا إلى كل الشرفاء المدافعين عن الجيش الذين ينادون بضرورة احتقار الدولة من خلال مؤسساتها الأمنية والعسكرية للموضوع الأمني على كامل التراب اللبناني، ونعلن إدانتنا لكل الجهات التي تحاول عبثاً التطاول على الجيش وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تعميم الفوضى كوسيلة لفرض منطق اللادولة وإسقاط سلطة القانون والمؤسسات. إننا ومنذ اللحظة الأولى لانخراطنا في الشأن العام أعلنا صراحة أن خيارنا هو الدولة ولا خيار لنا غيره.

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