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الرئيس عون عرض مع السفير الياباني في بيروت العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية كارلوس غصن

7
JANUARY
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير اليابان في لبنان Takeshi Okubo مع وفد من السفارة اليابانية. وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية-اليابانية وقضية رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن.


وبعد اللقاء، قال السفير الياباني ان البحث تناول "العلاقات الثنائية التاريخية واواصر الصداقة المتينة بين البلدين في شتى المجالات". واضاف: ":اثرنا خلال اللقاء موضوع السيد كارلوس غصن وابدينا وجهة نظرنا حياله، وقلنا ان اليابان حكومة وشعبا تشعر بالقلق الشديد في قضية كارلوس غصن لا سيما لجهة طريقة خروجه من اليابان ودخوله الى لبنان. وطلبت من فخامة الرئيس المزيد من التعاون في هذا الخصوص تفاديا لتداعيات سلبية على علاقاتنا الودية لا سيما واني ابذل جهودا مكثفة للمحافظة على العلاقات بين الشعبين والدولتين".

تهنئة شابات لبنان في كرة القدم
على صعيد آخر، هنا الرئيس عون لاعبات المنتخب اللبناني لكرة القدم لما دون الـ18 عاما، اثر فوزهن بلقب غرب آسيا التي استضافت فاعلياتها البحرين. وشدد الرئيس عون على ان الارادة الصلبة للبنانيين لا تقف عند حدود، وقادرة على تخطي كل العوائق التي تعترضها.

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