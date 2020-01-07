الوزير باسيل عرض مع سفراء بريطانيا وفرنسا واميركا وكوبيتش موقف لبنان عقب اغتيال سليماني وتغليب منطق الحوار وضبط النفس

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عقد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل سلسلة لقاءات ديبلوماسية، في قصر بسترس، والتقى كلا من سفراء: بريطانيا كريس رامبلنغ، فرنسا برونو فوشيه والولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد.



كما التقى الوزير باسيل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش.



وتركز البحث خلال هذه اللقاءات على التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط والتي عكست اهتماما دوليا بالاطلاع على موقف لبنان، تضمنه البيان الذي كانت اصدرته وزارة الخارجية عقب اغتيال اللواء قاسم سليماني والذي دعت فيه الى تجنيب المنطقة تداعيات هذا الاغتيال، مؤكدة تشجيع لبنان على تغليب منطق الحوار وضبط النفس والحكمة في حل المشاكل بدلا من استعمال القوة والعنف في العلاقات الاقليمية والدولية الخارجية.