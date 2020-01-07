المطران عبد الساتر استقبل وفدًا من تجمّع العلماء المسلمين: "لا يجب أن نسمح لأيّ تدخل غريب أن يخلفنا في ما بيننا"

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استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وفدًا من تجمّع العلماء المسلمين في لبنان ضمّ أمين سرّ التجمّع الشيخ ابراهيم بريدي، والشيخ حسن حلال، والشيخ وليد العمري.

الوفد الذي قدّم التهاني بالعيد للمطران عبد الساتر، شدّد على أهمية الوقوف صفًا واحدًا في وجه كلّ من يريد تعكير صفو العيش المشترك الذي يجب أن يُتوّج لبنان كأيقونة للتضامن والتعاون بين مختلف الطوائف يشهد لها العالم أجمع. ولفت الوفد إلى أن التحرّكات النسائيّة التي جابت المناطق رفضًا للعودة الى الحرب الأهلية وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم في نبذ الفتنة، مؤكدًا عدم استعمال أيّ سلاح في الداخل اللبناني.



من جهته، رأى المطران عبد الساتر أنّ لا شيء يمنعنا كلبنانيّين من التلاقي والتقارب بالرغم من كلّ ما يجري في لبنان ومن حوله، واعتبر أنّه لا يجب أن نسمح لأيّ تدخل غريب أن يخلفنا في ما بيننا، مبديًا الاستعداد للمشاركة في أيّ لقاء يزيد الوحدة بين أبناء مجتمعنا. وشدّد المطران عبد الساتر على أنّ كرامة الانسان يجب أن تكون أولويّة لدى جميع المسؤولين، روحيّين كانوا أو مدنيين، بعيدًا عن التعصّب والانقسامات.

وتلقّى المطران عبد الساتر دعوة من الوفد لزيارة تجمّع العلماء المسلمين في لبنان.