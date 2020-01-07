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النائب إدكار طرابلسي: لإعادة فرض هيبة الدولة والإسراع بتأليف الحكومة

7
JANUARY
2020
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دان النائب ادكار طرابلسي الأذية التي يتعرّض لها المواطنون على الطرقات والاهانات التي تُوجّه الى السياسيّين والعسكريين ورجال الدولة التي كان أبشعها ما حصل مع دولة الرئيس ايلي فرزلي المشهود لأخلاقه ولقربه من الناس ولحمله قضاياهم والتي لا تمتّ للحراك المطلبي بصلة وتضرّ بصورته وتُعوّق أهدافه.

وطالب النائب طرابلسي السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية التحرّك بسرعة لإعادة فرض هيبة الدولة بحماية الأملاك الخاصة والعامة والطرقات، وتوقيف المعتدين على أمن وكرامات السياسيّين والمواطنين والعسكريين والموظفين في المصارف وغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة، وقال إن هذا التفلّت في حال استمراره سيقود الى لجوء الناس للدفاع عن النفس بكل الطرق المتاحة ما سيوصل البلاد بعدها الى حالة الفوضى والخراب التي من الواضح أن هناك من يعمل لها.

وناشد النائب طرابلسي الاسراع بتأليف الحكومة الجديدة وإعطاءها الثقة وإعادة إحياء الحياة السياسية البرلمانية والحزبية مع تبنّي النهج الإصلاحي الذي يُعزز الثقة العالمية والمحلية بها ويحرّك عجلة الاقتصاد وتأمين النقد والاموال والتحويلات التي تحتاجها الأسواق والمواطنين.

وتوجّه النائب القسيس ادكار طرابلسي بالتهاني بعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية والشرقية داعياً الله القدير ان يحمي لبنان ووحدته واستقراره ويحفظه بلد التنوع والحريات الدينية والفكرية.

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