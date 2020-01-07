مطاردة وتوقيف أشخاص بجرم سرقة سيارات

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



نتيجة متابعة جرائم سرقة السيارات وتهريبها إلى الأراضي السورية، ضبطت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 2/ 1/ 2020 في منطقة الكواخ - الهرمل، سيارتين مسروقتين بعد ملاحقة سارقيها وفرارهما إلى مكان مجهول.



وبتاريخ 6/ 1/ 2020، طاردت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر الحدودية سيارة نوع كيا، كانت قد سرقت في وقت سابق، وأوقفت السوري رائد محمد زيدان الذي كان يقودها وينوي إدخالها إلى الأراضي السورية. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري متابعة المتورطين لتوقيفهم.