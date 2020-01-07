النائب مخزومي بعد لقائه المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان: للإسراع في تشكيل حكومة انقاذية تلبي طلبات الناس، وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة..

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى التطورات السياسية والاقتصادية إضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة وكيفية حماية لبنان من انعكاساتها السلبية. وشكر للأمم المتحدة اهتمامها الدائم بلبنان، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للبلد لا سيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها والثورة الشعبية القائمة منذ 17 تشرين الأول.

وجدد مخزومي التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انقاذية تلبي طلبات الناس، وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان. واستغرب عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها لجهة العمل على إخراج لبنان من أزماته التي طاولت المجتمع اللبناني بأسره.