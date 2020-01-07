أمطار وثلوج.. إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس اليوم الثلاثاء، سيكون غائماً جزئيّاً، على أن يتحول تدريجيا الى غائم ابتداء من فترة الظهيرة مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة.

وتوقعت الدائرة تساقط أمطار متفرقة تشتدّ ابتداء من فترة المساء مع حدوث برق ورعد ورياح قوية تقارب الـ 75كلم/س يرتفع معها موج البحر إلى 4 امتار. فيما من المتوقع تساقط الثلوج على ارتفاع 1400م صباحاً، وعلى ارتفاع 1100م ليلاً خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

أما طقس الأربعاء والخميس فهو على الشكل الآتي:

الأربعاء: غائم اجمالا و ممطر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة .تصبح الامطار غزيرة ابتداء من فترة الظهر خاصة في الجنوب (نحذر من تكون السيول وانجراف في التربة) مع حدوث برق ورعد . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م تتدنى ليلا لتلامس 1100م خاصة في الجنوبية و ما دون ذلك في البقاع .

الخميس: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، يتوقع حدوث انفراجات واسعة في فترة بعد الظهر . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200م و تتدنى ليلا لتلامس 1000م و ما دون في بعض المناطق الداخلية و الجنوبية.