معتصمون تهجموا على سائق شاحنة. قيادة الجيش: توقيف بشير عيد لإقدامه على التهجم على عناصر دورية ‏تابعة للجيش

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي‎:‎

‏"بتاريخه، أوقفت دورية من الجيش المدعو بشير عيد، لإقدامه على التهجم على عناصر دورية ‏تابعة للجيش كانت تعمل على فتح أوتوستراد الذوق، بعدها أجبر بعض المعتصمين سائقِي ‏حافلتين وسيارة نوع بيك أب، على ركنها وسط الطريق وسلبهم مفاتيحها. عملت الدورية ‏المذكورة على إعادة فتح الطريق، وتم إخلاء سبيل المدعو عيد في وقت لاحق‎.‎

وفي منطقة صربا، أقدم عدد من المعتصمين على التهجم على سائق شاحنة وأجبروه على ركنها ‏وسط الطريق بعد سلبه مفاتيحها بالقوة، حيث حضرت دورية من الجيش وعملت على إزاحة ‏الشاحنة وإعادة فتح الطريق‎.‎

وفي منطقة جبيل، فتحت قوة من الجيش المسلك الغربي من الطريق العام بعد قطعه بالإطارات ‏المشتعلة من قبل عدد من المحتجين"‏‎.‎