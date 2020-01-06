بيان من قيادة الجيش بوجه "من يتطاولون على المؤسسة العسكرية"

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: تداولت بعض منصّات التواصل الاجتماعي أخباراً تَنسِب إلى عسكريين صفات وتصرفات لا تليق إلّا بمطلقيها المعروفين بأهدافهم الدّنيئة وأخلاقهم السّيئة وانعدام الحسّ الوطني لديهم.

إن قيادة الجيش، إذ تأسف لانحدار المستوى لدى البعض ليصل إلى درجة الإسفاف، تدعو اللبنانيين إلى عدم الانسياق وراء هؤلاء المغرضين الذين لم يجدوا ما يتناولون به المؤسسة العسكرية إلّا بثّ الشائعات الممزوجة بالكذب والكراهية، ونشر الاتّهامات المفبرَكة والتي لا تُشبه إلّا مطلقيها، ولا تُعبِّر إلّا عن قلّة أخلاقهم.

وتشدّد قيادة الجيش على أنّ ما يتمتّع به أفرادها وعناصرها من أخلاق ومناقبيّة أقوى بكثير من أن تُؤثّر فيها فبركات كاذبة تندرج في إطار الحملة على المؤسسة العسكرية التي تقوم بعملها بكلّ أمانة واقتناع، وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق أيّ اعتبار، وتؤكد أنّها سوف تتّخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تُسوِّل له نفسه التطاول على المؤسسة وأفرادها وعناصرها.