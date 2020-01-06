living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إقليمياً ودولياً، حبُس الأنفاس مستمر بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني

6
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إقليمياً ودولياً، حبُس الأنفاس مستمر بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقراءات السياسية تتضارب بين مَن يحسم الاتجاه نحو الحرب، ومن يُبشّر بأّن ما جرى سيَفتح عاجلاً أم آجلاً الباب أمام مفاوضات تُفضي إلى حل، على قاعدة "إذا ما كبرت ما بتزغر".

أما محلياً، فاللبنانيون في انتظار حكومةِ مواجهٍة للأوضاع الاقتصادية والمالية والإقليمية الضاغطة، انطلاقاً من العناوين الآتية:

أولاً: ضرورُة حماية لبنان وتأمين الأمان والاستقرار في ظل الوضع الخارجي الملتهب.

ثانياً: البدءُ بسياسات الاصلاح الاقتصادية والمالية.

ثالثاً: تنفيذُ السياسات الكفيلة بإعادة اطلاق الدورة الاقتصادية في البلاد...

وفي هذا السياق، تُشدد أوساطٌ متابعة على أهمية أن يَعتمد الجميع سياسة التسهيل، انطلاقاً من القواعد التي توفّر شروط نجاح الحكومة وفاعليتِها، وذلك باختيار اشخاٍص جديرين لتولّي الحقائب الوزارية، بما يؤشّر بوضوٍح إلى إرادة تغيير السياسات الخاطئة، ويكرّس نهجَ محاربة الفساد تحقيقاً لمطالب الناس وتأميناً لثقتهم...

وتُشدد الأوساط عينُها على ضرورة اعتماد معايير واحدة لاختيار الوزراء بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وبالتنسيق مع الكُتل البرلمانية الراغبة، تكريساً للتوازنات الميثاقية، وتأميناً لثقة البرلمان...

لكنْ، قبل الغوص في التفاصيل الحكومية، نغوص بالصورة في المياه التي ملأت سَد المْسيلحة أو تكاد، بما يَدحض كلَ تشكيٍك بجدوى السدود، عبَّر عنه أكثرُ من طرفٍ في أكثر من زمان ومكان.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout