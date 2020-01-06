وقف استيراد البصل حتى إشعار آخر

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس، في بيان، أنه "بعد أن تبين لوزارة الزراعة وجود كميات من البصل المحلي لدى المزارعين تكفي حاجة السوق المحلي، أعطى وزير الزراعة توجيهاته بوقف استيراد البصل حتى إشعار أخر".

وأشار المكتب إلى أنه "سبق للوزير أن أصدر قرارا في نهاية العام 2019، قضى باخضاع جميع المنتوجات الزراعية المستوردة إلى إجازات استيراد وذلك حماية للمنتج المحلي".

وختم: "إن وزارة الزراعة ستبقى منحازة دائما إلى جانب المزارع ودعمه في شتى السبل الممكنة. خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان".